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Рак без сигарет: врачи предупредили о скрытой угрозе для некурящих людей

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Правда ТВ

 Рак лёгких — теперь не только у курильщиков. Онкологи Александрос Георгиу и Уильям Хилл рассказали Daily Mail, что загрязнение воздуха может вызывать рак у тех, кто никогда не курил.

По словам Хилла, до 85% всех случаев приходятся на курильщиков. Но число заболевших некурящих — растёт. Особенно это касается женщин. Георгиу говорит: в его практике более половины таких пациентов — женщины.

Причём у них часто нет типичных симптомов, как у курящих. Поэтому болезнь диагностируют поздно. Врачи добавляют: улучшение диагностики и снижение числа курильщиков тоже играют роль, но воздух — один из ключевых факторов риска.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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