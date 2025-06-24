Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США

Алексей Панин* прибыл в США с 17-летней дочерью Анной. Актёр опубликовал кадры из Нью-Йорка в Instagram** и попросил дочь поделиться впечатлениями.
Анна с юмором оценила русский квартал.
"На Брайтон-Бич как во Владимире! Всё по-родному: любимые русские бабушки. Нам, выходцам из СССР, тут комфортно", – заявила она.
Напомним, в 2020 году Панин с дочерью переехал в испанскую провинцию Аликанте. Актёр неоднократно называл этот переезд исполнением мечты.
Уже в начале 2021 года они официально получили вид на жительство в Испании.
Несмотря на жизнь за границей, Панин недавно признался в желании ненадолго вернуться в Россию. Актёр хочет посетить памятные для него места, но детали возможного визита не уточняются.
* - признан иностранным агентом на территории РФ, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
** - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.
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