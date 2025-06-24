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Как во Владимире: дочь Панина удивила оценкой русского Брайтон-Бич в США

1:11
Правда ТВ

Алексей Панин* прибыл в США с 17-летней дочерью Анной. Актёр опубликовал кадры из Нью-Йорка в Instagram** и попросил дочь поделиться впечатлениями.

Анна с юмором оценила русский квартал.

"На Брайтон-Бич как во Владимире! Всё по-родному: любимые русские бабушки. Нам, выходцам из СССР, тут комфортно", – заявила она.

Напомним, в 2020 году Панин с дочерью переехал в испанскую провинцию Аликанте. Актёр неоднократно называл этот переезд исполнением мечты.

Уже в начале 2021 года они официально получили вид на жительство в Испании.

Несмотря на жизнь за границей, Панин недавно признался в желании ненадолго вернуться в Россию. Актёр хочет посетить памятные для него места, но детали возможного визита не уточняются.

* - признан иностранным агентом на территории РФ, внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** - запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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