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"Ахмат" — главная цель СБУ: генерал Алаудинов сделал громкое заявление

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Правда ТВ
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Командир спецназа "Ахмат", генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заявил, что бойцы его подразделения стали приоритетной целью Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Алаудинова, СБУ тратит большие ресурсы, чтобы ликвидировать бойцов "Ахмата". Особенно — командиров. Он уверен, что украинские спецслужбы хотят отчитаться перед Киевом об их устранении.

Самого Алаудинова Украина разыскивает с 2022 года. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны. Суд выдал санкцию на его задержание, а в базе сайта "Миротворец" он числится с марта.

Алаудинов заявил: те, кто объявил его в розыск, могут быть найдены первыми.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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