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Скандалы на пользу: как изменились гонорары Муцениеце после публичных разборок с Прилучным

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Правда ТВ

Гонорары Агаты Муцениеце резко выросли на фоне публичных скандалов с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Если ранее актриса получала около 100 тысяч рублей за съёмочный день, то теперь, по словам продюсера Сергея Дворцова, её минимальная ставка — 500 тысяч рублей за смену.

Он также уточнил финансовые аспекты предстоящего декрета Муцениеце. Актриса, беременная от музыканта Петра Дранги, не будет платить неустойки за проекты, которые придётся перенести или отменить.

"Агата продумала всё и не останется без копейки. С учётом короткого декрета она быстро вернётся на площадку. Её гонорары очень высоки, банкротом она не станет", — цитирует продюсера Woman.ru.

Напомним, 2 мая Муцениеце объявила о помолвке с Дрангой, опубликовав романтичные кадры с предложением руки и сердца. Ранее актриса подтвердила беременность от музыканта.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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