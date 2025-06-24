Яйца дешевеют до предела: в России назревает ценовая война между производителями

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Цены на яйца в России снижаются. Причина — перепроизводство у крупных поставщиков. Начинается ценовая война.

Об этом Life рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Она объяснила: из-за конкуренции производители снижают цены, порой даже ниже себестоимости. Это ведёт к потерям, экономии на персонале и ухудшению качества.

В других странах — похожая ситуация. Латвия обвиняет Украину, Чехия — Польшу, Казахстан — Россию.

Чтобы стабилизировать рынок, правительство отменило пошлины на ввоз яиц — до 1,2 миллиарда штук. А в 2025 году планируется льготный импорт куриного мяса.

По прогнозу Лебединской, цены могут стабилизироваться уже во второй половине года. Но для долгосрочного эффекта важно развивать своё производство и следить за качеством.

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