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Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына

1:02
Правда ТВ

Ева Карицкая, бывшая жена рэпера Паши Техника, столкнулась с волной негатива после своего откровения о прошлой наркозависимости. Особенно возмутили её нападки на сына Ивана.

Карицкая экстренно вышла в соцсети, чтобы защитить ребёнка, которому в Сети начали ставить "диагнозы". Экс-супруга рэпера заявила, что её сын играет в шахматы и выглядит более развитым, чем большинство взрослых людей.

Она категорически опровергла возможное влияние своих прошлых привычек на здоровье мальчика. Ева подчеркнула, что в период беременности не употребляла запрещённые вещества и алкоголь, полностью исключив их негативное воздействие.

"Я понимаю, что много идиотов. Мне вас жаль больше, чем себя. Тяги сейчас нет, я абсолютно безразлична [к наркотикам]", — заверила она.

Ева призвала хейтеров остановить травлю в адрес её ребенка, подчеркнув, что у неё была тяга лишь к алкоголю.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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