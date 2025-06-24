Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной

1:13
Правда ТВ

Лера Кудрявцева опубликовала трогательные соболезнования в связи со смертью Валентины Талызиной. Телеведущая раскрыла детали их последней встречи, состоявшейся за четыре дня до ухода актрисы.

На съёмках программы "Секрет на миллион" Талызина, несмотря на болезнь, сохраняла присутствие духа. Кудрявцева поделилась фото со съёмочной площадки: Валентина Илларионовна в светлом жакете и нежном сиреневом шарфе.

"Четыре дня назад мы записывали выпуск с ней…", — написала Лера.

Во время беседы ведущая поддержала актрису, пошутив о совместной прогулке на её 100-летии. Этот выпуск должен был скоро выйти в эфир.

"Царствия Небесного, дорогая Валентина Илларионовна", — добавила Кудрявцева, поблагодарив легенду за мудрые слова, сказанные во время съёмок.

Напомним, народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась 21 июня после продолжительной борьбы с онкологией. Актриса навсегда останется в памяти зрителей благодаря ролям в "Иронии судьбы" и "Зигзаге удачи", а также голосу мамы в "Простоквашино".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.