Ещё погуляем на 100-летии: Кудрявцева раскрыла детали последней съёмки с Талызиной

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Лера Кудрявцева опубликовала трогательные соболезнования в связи со смертью Валентины Талызиной. Телеведущая раскрыла детали их последней встречи, состоявшейся за четыре дня до ухода актрисы.

На съёмках программы "Секрет на миллион" Талызина, несмотря на болезнь, сохраняла присутствие духа. Кудрявцева поделилась фото со съёмочной площадки: Валентина Илларионовна в светлом жакете и нежном сиреневом шарфе.

"Четыре дня назад мы записывали выпуск с ней…", — написала Лера.

Во время беседы ведущая поддержала актрису, пошутив о совместной прогулке на её 100-летии. Этот выпуск должен был скоро выйти в эфир.

"Царствия Небесного, дорогая Валентина Илларионовна", — добавила Кудрявцева, поблагодарив легенду за мудрые слова, сказанные во время съёмок.

Напомним, народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась 21 июня после продолжительной борьбы с онкологией. Актриса навсегда останется в памяти зрителей благодаря ролям в "Иронии судьбы" и "Зигзаге удачи", а также голосу мамы в "Простоквашино".

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