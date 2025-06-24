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Платёжка взлетит в 10 раз: Счётная палата готовит удар по потребителям без счётчиков

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Правда ТВ

Счетная палата предлагает в 10 раз повысить плату за использование воды. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По их расчётам, это не ударит по бизнесу — даже после повышения доля платы за воду останется меньше 0,1% от затрат. Зато бюджет получит дополнительно 32 миллиарда рублей.

Проблема в том, что треть всей воды в стране расходуется без счётчиков. Поэтому Счетная палата хочет повысить коэффициент для тех, у кого нет приборов учёта — с 1,1 до 10.

Похожую инициативу уже выдвигало Минстрой. Там предлагали более мягкий вариант — увеличить коэффициент до трёх.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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