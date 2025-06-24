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Живой голос Преснякова и миллионы на подготовку: свадьба Бородиной в деталях

1:03
Правда ТВ

Ксения Бородина и Николай Сердюков отгуляли пышную свадьбу на подмосковной "Вилле Миккетти". Хотя гостям запретили снимать, некоторые кадры всё же появились в интернете.

Подготовка к торжеству заняла у Бородиной несколько месяцев. В блоге она делилась сложностями: не впечатлили модные тренды, а цены подрядчиков кусались.

Тем не менее, телеведущая не стала экономить. Аренда одной только площадки обошлась примерно в 3 миллиона рублей.

Ксения строго потребовала от гостей соблюдения дресс-кода, предупредив, что нарушителей не ждёт. Судя по слитым фото, приглашённые выполнили условие, выбрав белые костюмы и смокинги. Сама невеста сияла в кружевном пышном платье, позже сменив его на облегающий наряд.

Опубликованные кадры запечатлели ключевые моменты: обмен заранее записанными клятвами молодожёнов и их первый танец под живое исполнение Владимира Преснякова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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