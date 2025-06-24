Завещание легенды: о чем мечтала Валентина Талызина в последние дни

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, ушедшая из жизни 21 июня, в своём последнем интервью призналась журналистам о мечте сыграть новую роль.

Актриса накануне 90-летия откровенно говорила о возрасте: "Я в ужасе. Этот возраст — не мой". Она подчеркнула, что прожила жизнь, не считая "ни годы, ни ботоксы".

Главным желанием Талызиной оставалось творчество.

"Работа, новая роль — об этом я сейчас мечтаю. Мне больше интересно то, что предлагаю я"_ цитирует артистку mk.ru.

Конкретную роль легенда отечественного кино не назвала.

Валентина Талызина скончалась после продолжительной борьбы с раком. Свой юбилей в январе она встретила на сцене родного Театра Моссовета, продолжая работать до последнего.

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