Завещание легенды: о чем мечтала Валентина Талызина в последние дни

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, ушедшая из жизни 21 июня, в своём последнем интервью призналась журналистам о мечте сыграть новую роль.
Актриса накануне 90-летия откровенно говорила о возрасте: "Я в ужасе. Этот возраст — не мой". Она подчеркнула, что прожила жизнь, не считая "ни годы, ни ботоксы".
Главным желанием Талызиной оставалось творчество.
"Работа, новая роль — об этом я сейчас мечтаю. Мне больше интересно то, что предлагаю я"_ цитирует артистку mk.ru.
Конкретную роль легенда отечественного кино не назвала.
Валентина Талызина скончалась после продолжительной борьбы с раком. Свой юбилей в январе она встретила на сцене родного Театра Моссовета, продолжая работать до последнего.
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