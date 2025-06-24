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Законы заработали — мигрантов начали выдворять: Россия запустила жёсткий режим

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Правда ТВ

В России вступили в силу законы против нелегальной миграции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ситуация изменилась — все принятые меры уже начали действовать.

Госдума за год приняла 16 законов. Все они касаются борьбы с нарушениями миграционного законодательства. Теперь правоохранители могут действовать на их основе.

С 5 февраля работает режим высылки. Он касается иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в стране. В список контролируемых лиц уже попали более 800 тысяч человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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