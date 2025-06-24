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Твоя последняя свадьба: Ксения Бородина услышала шокирующую клятву от Сердюкова

1:15
Правда ТВ

Свадебная клятва Николая Сердюкова Ксении Бородиной вызвала неоднозначную реакцию.

Журналистка Алёна Мартынова в Telegram-канале "Светский хроник" заявила, что слова блогера напоминали угрозу, а не традиционное обещание.

Со слов Мартыновой, Сердюков заявил невесте: "Сразу тебя предупреждаю, это последняя свадьба в твоей жизни. Я не отстану от тебя, пока у нас не появятся дети. Я твой навечно".

Ранее журналистка, ссылаясь на источники, сообщала о контролирующем поведении Сердюкова. По её данным, новоиспечённый муж Бородиной тщательно отслеживал вопросы о личной жизни во время её участия в шоу "Натальная карта".

Источники утверждали, что он даже "кидался на зрителей" и обижал ведущую.

"Короче, мерзкий тип. А Ксюху жалко", — подвела итог Мартынова.

Торжество Бородиной и Сердюкова состоялось 23 июня, спустя три недели после официальной росписи. Ведущим праздника выступил юморист Илья Соболев. Гостей развлекали Владимир Пресняков, Zivert, Akmal и другие артисты.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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