Не смог объяснить угрозу: генсек НАТО запутался в прогнозе о нападении России

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на альянс в ближайшие пять лет. Но на вопрос журналиста — откуда такая информация — ответить не смог. Вместо конкретики он сослался на заявления немецкого министра обороны и разведки. По их словам, если НАТО не начнёт активно вкладываться в оборону, через три-пять лет Россия может атаковать.

Однако сам Рютте пояснять свои слова не стал. Только добавил — в случае нападения Россия столкнётся с "разрушительными последствиями".

9 июня он уже говорил о возможной атаке. В Кремле эти обвинения называют безосновательными. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркнул — России нет смысла нападать на НАТО. Зато в Москве регулярно выражают тревогу из-за активности альянса у российских границ.

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