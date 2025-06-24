Мост обрушился на пассажирский поезд: первые подробности трагедии под Брянском

800 тонн бетона и металла — прямо на пассажирский поезд. В Брянской области вечером 31 мая обрушился автомобильный мост. По данным главы региона Александра Богомаза, конструкция рухнула прямо на пути, по которым в тот момент следовал поезд "Климов — Москва".

В вагонах находились 388 пассажиров. Погибли семь человек, 165 пострадали. Следственный комитет завёл дело о теракте. Глава СК Александр Бастрыкин заявил — за подрывом стоит Украина. Целью был именно гражданский объект.

Разбор завалов занял сутки. Работали дорожники и железнодорожники, причём бесплатно. Движение восстановили уже к 21:30 следующего дня.

Богомаз добавил: на строительство нового моста уйдёт около четырёх месяцев.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.