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Мост обрушился на пассажирский поезд: первые подробности трагедии под Брянском

Правда ТВ

800 тонн бетона и металла — прямо на пассажирский поезд. В Брянской области вечером 31 мая обрушился автомобильный мост. По данным главы региона Александра Богомаза, конструкция рухнула прямо на пути, по которым в тот момент следовал поезд "Климов — Москва".

В вагонах находились 388 пассажиров. Погибли семь человек, 165 пострадали. Следственный комитет завёл дело о теракте. Глава СК Александр Бастрыкин заявил — за подрывом стоит Украина. Целью был именно гражданский объект.

Разбор завалов занял сутки. Работали дорожники и железнодорожники, причём бесплатно. Движение восстановили уже к 21:30 следующего дня.

Богомаз добавил: на строительство нового моста уйдёт около четырёх месяцев.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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