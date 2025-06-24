Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новая угроза для водителей: мигалка без раскраски — и штраф до 7,5 тысячи уже в пути

1:01
Правда ТВ

В России могут серьёзно ужесточить наказание для водителей. Кабмин поддержал поправки в КоАП. Теперь, если не уступил машине со спецсигналами — будь готов к штрафу до 7500 рублей. Или даже к лишению прав на год.

Причём, по новым правилам, раскраска на транспорте не важна. Достаточно включённой мигалки. Раньше обязательным был автомобиль с "цветографикой" и маячками. Теперь — только маячки. Пропускать придётся и машины сопровождения в колонне, даже если раскраски нет.

Инициатива касается скорой помощи, полиции, пожарных и транспорта с высокопоставленными лицами. Опережать, подрезать или мешать движению такого транспорта тоже запретят. Если не успел — нужно перестроиться или съехать на обочину.

Цель — убрать двусмысленности и не наказывать водителей за "неясные" ситуации. Но если пропустить не успел — наказание будет реальным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.