Новая угроза для водителей: мигалка без раскраски — и штраф до 7,5 тысячи уже в пути

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России могут серьёзно ужесточить наказание для водителей. Кабмин поддержал поправки в КоАП. Теперь, если не уступил машине со спецсигналами — будь готов к штрафу до 7500 рублей. Или даже к лишению прав на год.

Причём, по новым правилам, раскраска на транспорте не важна. Достаточно включённой мигалки. Раньше обязательным был автомобиль с "цветографикой" и маячками. Теперь — только маячки. Пропускать придётся и машины сопровождения в колонне, даже если раскраски нет.

Инициатива касается скорой помощи, полиции, пожарных и транспорта с высокопоставленными лицами. Опережать, подрезать или мешать движению такого транспорта тоже запретят. Если не успел — нужно перестроиться или съехать на обочину.

Цель — убрать двусмысленности и не наказывать водителей за "неясные" ситуации. Но если пропустить не успел — наказание будет реальным.

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