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Огонь остановлен, но не до конца: Иран и Израиль замерли в шаге от новой фазы конфликта

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Правда ТВ

Иран объявил о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщил телеканал Press TV. До этого Израиль подвергся серии ракетных ударов — ЦАХАЛ говорит о шести запусках, Тегеран утверждает, что атак было четыре.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил правительству, что перемирие согласовано. Об этом рассказал телеканал Kan.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность достигнута. По его словам, первым прекратит огонь Иран, а через 12 часов — Израиль.

Но иранский МИД пока не подтверждает соглашение. Министр Аббас Аракчи отметил: если Израиль прекратит атаки до 4 утра по местному времени, то Тегеран ответный огонь вести не будет.

12 дней войны — и вот такая шаткая пауза.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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