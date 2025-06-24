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Одна порода: сестра Бондарчука раскрыла его поразительное сходство с младшим сыном

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Правда ТВ

Наталья Бондарчук, сестра известного режиссёра Фёдора Бондарчука, поделилась семейными подробностями. Она призналась, что постоянно на связи с братом и в курсе всех событий его жизни.

Особое внимание Наталья уделяет детям Фёдора. По её мнению, младший сын режиссёра, четырёхлетний наследник от брака с Паулиной Андреевой, очень похож на отца.

"С братом мы регулярно переписываемся, делимся фото детей и внуков. Мне кажется, все наши младшенькие — одна порода", — цитирует Наталью "7Дней.ru".

Бондарчук также тесно сотрудничает с племянником — сыном Натальи Иваном Бурляевым, ставшим музыкальным продюсером. Режиссёр привлекает его к своим проектам, чем очень радует сестру.

Она отметила, что мужчины на встрече обсуждали новый совместный проект. Помимо этого, они нашли общий язык, так как любят работать с молодёжью.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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