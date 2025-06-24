Одна порода: сестра Бондарчука раскрыла его поразительное сходство с младшим сыном

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Наталья Бондарчук, сестра известного режиссёра Фёдора Бондарчука, поделилась семейными подробностями. Она призналась, что постоянно на связи с братом и в курсе всех событий его жизни.

Особое внимание Наталья уделяет детям Фёдора. По её мнению, младший сын режиссёра, четырёхлетний наследник от брака с Паулиной Андреевой, очень похож на отца.

"С братом мы регулярно переписываемся, делимся фото детей и внуков. Мне кажется, все наши младшенькие — одна порода", — цитирует Наталью "7Дней.ru".

Бондарчук также тесно сотрудничает с племянником — сыном Натальи Иваном Бурляевым, ставшим музыкальным продюсером. Режиссёр привлекает его к своим проектам, чем очень радует сестру.

Она отметила, что мужчины на встрече обсуждали новый совместный проект. Помимо этого, они нашли общий язык, так как любят работать с молодёжью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.