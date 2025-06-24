Я за свою жизнь наснималась: почему Алла Пугачёва избегает объектива?

Алла Пугачёва и её супруг, шоумен Максим Галкин*, проводят отпуск в Европе. В настоящее время звёздная пара остановилась в Риме.
Пугачёва хотела сделать фото Галкина на фоне города. Однако вместо снимка телефон предательски записал видео.
На кадрах 49-летний Галкин позирует на крыше. Пугачёва подсказывает: "Ну стань немножко правее. Ой, красавчик!". Мужчина послушно менял позы, не подозревая о съёмке.
Позже Галкин* предложил сфотографировать саму Примадонну. Но 76-летняя Пугачёва категорически отказалась: "Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась".
Не смутившись, шоумен продолжил позировать в одиночку, поправив причёску. Получившийся ролик он позже выложил в свой блог.
Публикация спровоцировала волну критики. Многих подписчиков удивило, почему пара отдыхает именно в Италии, а не в Израиле.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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