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Я за свою жизнь наснималась: почему Алла Пугачёва избегает объектива?

1:09
Правда ТВ

Алла Пугачёва и её супруг, шоумен Максим Галкин*, проводят отпуск в Европе. В настоящее время звёздная пара остановилась в Риме.

Пугачёва хотела сделать фото Галкина на фоне города. Однако вместо снимка телефон предательски записал видео.

На кадрах 49-летний Галкин позирует на крыше. Пугачёва подсказывает: "Ну стань немножко правее. Ой, красавчик!". Мужчина послушно менял позы, не подозревая о съёмке.

Позже Галкин* предложил сфотографировать саму Примадонну. Но 76-летняя Пугачёва категорически отказалась: "Нет, я не хочу. Я за свою жизнь уже наснималась".

Не смутившись, шоумен продолжил позировать в одиночку, поправив причёску. Получившийся ролик он позже выложил в свой блог.

Публикация спровоцировала волну критики. Многих подписчиков удивило, почему пара отдыхает именно в Италии, а не в Израиле.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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