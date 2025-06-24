Роковая ошибка Natan: жена впервые заговорила об измене, которая сломала брак

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Анастасия Швецова, супруга певца Natan (Алишера Мирзохонова), в своём блоге опубликовала видео, где рассказала о первой измене мужа.

По словам Швецовой, кризис начался после переезда пары в Москву в 2013 году. Тогда Natan одержал победу в шоу "Молодая кровь" и подписал контракт с Black Star.

Столица встретила их сурово: тесная съёмная квартира, жёсткая экономия. Мечта мужа и вера жены были их опорой.

Рождение второго сына стало чудом, но отношения напоминали шторм. Анастасия призналась, что стала чрезмерно контролирующей и тревожной. Артист же предпочитал уходить от конфликтов.

Именно в этот период и произошла первая измена. Швецова позже простила неверность, стремясь сохранить семью. Она подчеркивает, что прощение было сложным решением, а не слабостью.

Однако этого оказалось мало для спасения брака. Та измена стала первой, но роковой трещиной.

Напомним, пара поженилась в 2012 году, у них двое сыновей. Слухи о проблемах в семье Natan появились после его откровенного флирта в реалити-шоу.

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