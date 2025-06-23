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"Игра окончена": Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно

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Правда ТВ

Экс-советник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил: Дональд Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно.

Он сказал это в эфире YouTube-канала Consortium News. По его словам, Трамп осознал, что "игра окончена", но даже если захочет заключить сделку — ему уже никто не верит.

МакГоверн добавил: у России появился иммунитет к международному давлению. А значит, США теперь придётся вести переговоры не с позиции силы, а на равных.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва ждёт от США предложений для продолжения диалога. Пока что контакты идут через посольства и по телефону.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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