Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России снова погода удивляет.

На севере европейской части страны в ближайшие дни возможны заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Минусовые температуры прогнозируются ночью — в Костромской, Вологодской, Кировской областях и Карелии. Там воздух может остывать до минус 1-2 градусов.

Причина — холодные воздушные массы, пришедшие из Арктики.

А вот на юге России — другая крайность. В Хакасии, Иркутской области и Забайкалье сейчас до +39, но к выходным станет прохладнее — около +25.

Ранее почти нулевую температуру предсказали и для Москвы. В ночь на 26 июня может быть всего +2.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.