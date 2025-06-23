Июль перечеркнул лето: в России обещают заморозки до –2 ночью

В России снова погода удивляет.
На севере европейской части страны в ближайшие дни возможны заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Минусовые температуры прогнозируются ночью — в Костромской, Вологодской, Кировской областях и Карелии. Там воздух может остывать до минус 1-2 градусов.
Причина — холодные воздушные массы, пришедшие из Арктики.
А вот на юге России — другая крайность. В Хакасии, Иркутской области и Забайкалье сейчас до +39, но к выходным станет прохладнее — около +25.
Ранее почти нулевую температуру предсказали и для Москвы. В ночь на 26 июня может быть всего +2.
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