Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов

На Кубе туристам теперь не до релакса. Отели атакуют удавы.
По сообщениям SHOT, змеи свободно ползают по территории курортов: заглядывают в бары, отдыхают у бассейнов и даже заползают в номера.
Россияне жалуются — выйти из комнаты страшно, а балконы теперь под запретом.
Трёхметровые удавы раньше жили за забором, а теперь предпочитают пятизвёздочные виды. Яда у них нет, но зубы есть — могут укусить.
Персонал ловит змей голыми руками, но это мало кого успокаивает. Куба — больше не просто отпуск, а настоящий квест на выживание.
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