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Куба утонула в змеях: удавы оккупировали отели и лезут в номера туристов

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Правда ТВ

На Кубе туристам теперь не до релакса. Отели атакуют удавы.

По сообщениям SHOT, змеи свободно ползают по территории курортов: заглядывают в бары, отдыхают у бассейнов и даже заползают в номера.

Россияне жалуются — выйти из комнаты страшно, а балконы теперь под запретом.

Трёхметровые удавы раньше жили за забором, а теперь предпочитают пятизвёздочные виды. Яда у них нет, но зубы есть — могут укусить.

Персонал ловит змей голыми руками, но это мало кого успокаивает. Куба — больше не просто отпуск, а настоящий квест на выживание.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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