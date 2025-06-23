ВС России взяли все, с чего начиналось: ключевые точки контрнаступления ВСУ снова под контролем

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские военные взяли под контроль все населённые пункты, откуда ВСУ начинали контрнаступление в 2023 году.

Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил: на линии фронта происходят важные изменения. За последнюю неделю ВС РФ освободили Ульяновку, Запорожье, Новониколаевку и Перебудову.

Именно с этих точек начиналось контрнаступление украинских сил год назад. Теперь все они находятся под контролем России.

Пушилин подчеркнул: это символичный и важный результат.

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