Российские военные взяли под контроль все населённые пункты, откуда ВСУ начинали контрнаступление в 2023 году.
Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил: на линии фронта происходят важные изменения. За последнюю неделю ВС РФ освободили Ульяновку, Запорожье, Новониколаевку и Перебудову.
Именно с этих точек начиналось контрнаступление украинских сил год назад. Теперь все они находятся под контролем России.
Пушилин подчеркнул: это символичный и важный результат.
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