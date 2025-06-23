За кулисами Мастера игры: невеста Лепса объяснила напряжённость с Киркоровым

Аврора Киба, молодая невеста Григория Лепса, публично высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым на шоу "Мастер игры".
Несмотря на резкие слова артиста в её адрес ("ты ничего не представляешь") и последующее исключение, Киба утверждает, что не чувствует его ненависти.
"Не думаю, что он меня недолюбливает", — заявила Аврора.
Она предположила, что причиной напряжения стал повышенный интерес зрителей к её личности и личной жизни по сравнению с другими участниками.
Ранее Киба, оскорблённая словами Киркорова, парировала, что получает образование в престижном мировом вузе, а Лепс четырежды делал ей предложение. Её исключение из шоу спровоцировало волну вопросов от фанатов.
Аврора решила не оставлять ситуацию без пояснений, подчеркнув отсутствие вражды.
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