За кулисами Мастера игры: невеста Лепса объяснила напряжённость с Киркоровым

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Аврора Киба, молодая невеста Григория Лепса, публично высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым на шоу "Мастер игры".

Несмотря на резкие слова артиста в её адрес ("ты ничего не представляешь") и последующее исключение, Киба утверждает, что не чувствует его ненависти.

"Не думаю, что он меня недолюбливает", — заявила Аврора.

Она предположила, что причиной напряжения стал повышенный интерес зрителей к её личности и личной жизни по сравнению с другими участниками.

Ранее Киба, оскорблённая словами Киркорова, парировала, что получает образование в престижном мировом вузе, а Лепс четырежды делал ей предложение. Её исключение из шоу спровоцировало волну вопросов от фанатов.

Аврора решила не оставлять ситуацию без пояснений, подчеркнув отсутствие вражды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.