Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Олег Майами поделился драматичной историей из поездки на Пхукет.

Певец, впервые посетивший Таиланд в несезон, столкнулся с "кошмаром": "Там тонут люди, реально опасно!".

Во время отдыха друзья тонущей женщины указали Майами на происходящее. Артист, не раздумывая, бросился на помощь: "Включил бесстрашие, помог выбраться". Он отметил, что спасать было непросто.

"Еле её вытащил, потому что она была чуть-чуть такая тяжелёнькая", — подчеркнул он.

После спасения женщину успешно откачали, а действия Майами высоко оценили местные спасатели. Певец раскритиковал бездействие друзей пострадавшей: "Они стояли и тыкали пальцами".

В заключение Олег Майами подчеркнул, что не считает себя героем, но ему удалось спасти человека.

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