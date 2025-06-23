Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей

0:54
Правда ТВ

Олег Майами поделился драматичной историей из поездки на Пхукет.

Певец, впервые посетивший Таиланд в несезон, столкнулся с "кошмаром": "Там тонут люди, реально опасно!".

Во время отдыха друзья тонущей женщины указали Майами на происходящее. Артист, не раздумывая, бросился на помощь: "Включил бесстрашие, помог выбраться". Он отметил, что спасать было непросто.

"Еле её вытащил, потому что она была чуть-чуть такая тяжелёнькая", — подчеркнул он.

После спасения женщину успешно откачали, а действия Майами высоко оценили местные спасатели. Певец раскритиковал бездействие друзей пострадавшей: "Они стояли и тыкали пальцами".

В заключение Олег Майами подчеркнул, что не считает себя героем, но ему удалось спасти человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.