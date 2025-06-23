Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей

Олег Майами поделился драматичной историей из поездки на Пхукет.
Певец, впервые посетивший Таиланд в несезон, столкнулся с "кошмаром": "Там тонут люди, реально опасно!".
Во время отдыха друзья тонущей женщины указали Майами на происходящее. Артист, не раздумывая, бросился на помощь: "Включил бесстрашие, помог выбраться". Он отметил, что спасать было непросто.
"Еле её вытащил, потому что она была чуть-чуть такая тяжелёнькая", — подчеркнул он.
После спасения женщину успешно откачали, а действия Майами высоко оценили местные спасатели. Певец раскритиковал бездействие друзей пострадавшей: "Они стояли и тыкали пальцами".
В заключение Олег Майами подчеркнул, что не считает себя героем, но ему удалось спасти человека.
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