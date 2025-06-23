Тайное бракосочетание и Таиланд: Александр Устюгов и Аглая Шиловская сыграли свадьбу

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Александр Устюгов и Аглая Шиловская официально подтвердили свой брак.

Как актёры рассказали в эфире НТВ ("Ты не поверишь!"), они сознательно отказались от пышного торжества, предпочтя тихую церемонию.

Сразу после свадьбы пара улетела в романтический медовый месяц в Таиланд, чтобы посвятить время друг другу.

Устюгов опроверг ходившие с января слухи о беременности Аглаи: "Каждый год в её день рождения появляются такие новости". Однако дети в их планах есть.

"Что получится, то получится. Назовём Валера", — с юмором прокомментировал Александр.

Он добавил, что для него не важен пол ребёнка — будет рад и дочери, и сыну. Пара не торопит события, наслаждаясь семейной жизнью.

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