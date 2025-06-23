Алла Пугачёва не любит меня: Лепс выпустил ироничную песню-признание Примадонне

Григорий Лепс удивил поклонников, включив в свой новый юмористический альбом "И смех и грех" песню об Алле Пугачёвой.
Композиция "Алла Пугачёва не любит меня", выпущенная 20 июня под псевдонимом наГЛец, стала одним из самых обсуждаемых треков.
В ироничном тексте Лепс от лица лирического героя признаётся в любви к Примадонне, мечтает петь для неё и ходить на концерты, но с грустью констатирует: "она вышла замуж за культурного пацана". Песня сочетает самоиронию и тёплые чувства к легенде эстрады.
На фоне шуточного трека продолжают обсуждать личную жизнь самого Лепса. Его отношения с 19-летней певицей Кибой, несмотря на 43-летнюю разницу в возрасте, остаются в центре внимания.
Хотя пара анонсировала скорую свадьбу ранее, сейчас они избегают комментариев о дате бракосочетания, что порождает новые спекуляции.
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