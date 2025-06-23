Полгода без смеха и музыки: как живёт семья Симоньян после комы Тиграна Кеосаяна

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Маргарита Симоньян опубликовала эмоциональное обращение, посвящённое полугоду с момента трагедии.

Её муж, режиссёр Тигран Кеосаян (59 лет), находится в коме после сердечного приступа и клинической смерти в декабре 2024 года. Врачи не дают прогнозов о его пробуждении.

"Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза", — пишет Симоньян, описывая, как изменилась их жизнь.

В доме больше не звучит рояль, на котором Тигран играл по утрам. Кошка перестала мурлыкать, а смех режиссёра больше не наполняет комнаты.

Журналистка вспоминает его слова: "Муся, посмотри, какая красивая страна!" — и признаётся: "Сегодня полгода, как мне не нужны путешествия". Она отмечает, что стареет каждый день без его утренних комплиментов.

Симоньян попросила не прекращать молитвы о Тигране. Пара вместе с 2012 года, у них трое детей, которые знают о состоянии отца и верят в его возвращение.

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