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12 дней без работы: новогодние праздники могут продлить до середины января

Правда ТВ

Россияне могут получить 12 дней новогодних каникул.

Об этом сообщил ТАСС глава думского комитета по труду Ярослав Нилов.

Он напомнил: 31 декабря уже сделали выходным. А официальные праздники длятся до 8 января.

Первый рабочий день в 2026 году — это пятница, 9 января. Нилов считает разумным перенести один из выходных — например, с 3 или 4 января, ведь они выпадают на субботу и воскресенье.

Так россияне смогут отдыхать с 31 декабря по 11 января включительно.

Депутат добавил: с учетом стресса и тревожности длинный отдых пойдёт людям только на пользу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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