Прошлое не отпускает: Рита Дакота призналась, что мешает ей спокойно общаться с Владом Соколовским

Певица Рита Дакота в соцсетях откровенно рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем Владом Соколовским.

Супруги развелись в 2018 году, когда их дочери Мие не было и года, но сохранили цивилизованное общение ради ребёнка.

"Давно простила. Общаться не хочу не из-за старых обид, а потому что он неуважительно относится к моей семье", — заявила Дакота в Instagram*.

При этом она указала и на разницу в ценностях: "Слишком разные понятия у нас, полярные".

Артистка подчеркнула, что никогда не препятствует общению Соколовского с 8-летней Мией, иногда отпуская дочь к отцу на две недели.

Под "семьёй" Дакота, вероятно, подразумевает своего нынешнего супруга Фёдора Белогая, которого Влад, по её словам, не принимает.

Сам Соколовский женился повторно в 2022 году на Ангелине Сурковой. Вместе они воспитывают трёхлетнего сына Дэвида.

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