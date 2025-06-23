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Продажи рухнули, склады трещат: новые авто в России отдают со скидкой до миллиона

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Правда ТВ

Продажи новых машин в России резко упали.

В мае продали всего 91 тысячу легковых автомобилей. Это на 11% меньше, чем в апреле, и на 28% меньше, чем в мае прошлого года.

Причины — длинные праздники, отпускной сезон и укрепление рубля. Об этом сообщил "Автостат".

В дилерских центрах говорят: покупатели ушли на дачи. Плюс высокая ставка ЦБ снижает спрос. Трафик в автосалонах упал на 15%.

Дилеры начали распродажу. Особенно китайских машин. Скидки — до миллиона рублей. Склады переполнены, держать авто дорого.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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