Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен

Цены в России растут, и люди это чувствуют.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляционные ожидания остаются высокими. Хотя по недельным данным инфляция снижается.
Об этом она заявила в интервью ВГТРК. По её словам, важно убедиться, что инфляция действительно идёт вниз — и не вернётся.
Президент Владимир Путин 20 июня сказал, что по итогам года инфляция составит около 7%.
Но пока россияне не замечают снижения цен — наоборот, многие говорят, что стало дороже почти всё.
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