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Статистика одно, кошелек другое: россияне продолжают жаловаться на рост цен

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Правда ТВ

Цены в России растут, и люди это чувствуют.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что инфляционные ожидания остаются высокими. Хотя по недельным данным инфляция снижается.

Об этом она заявила в интервью ВГТРК. По её словам, важно убедиться, что инфляция действительно идёт вниз — и не вернётся.

Президент Владимир Путин 20 июня сказал, что по итогам года инфляция составит около 7%.

Но пока россияне не замечают снижения цен — наоборот, многие говорят, что стало дороже почти всё.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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