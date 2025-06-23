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Россия готова ударить первой: ответ на усиление НАТО может быть упреждающим

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Правда ТВ

Россия готова действовать на упреждение. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Так он прокомментировал планы НАТО усилить ПВО и ПРО. Генсек альянса Марк Рютте заявил, что мощность этой системы хотят увеличить на 400%. Это обсуждают на саммите в Гааге.

Грушко отметил: такие шаги нужно рассматривать как признание силы российских вооружённых сил, особенно показанной во время СВО.

Россия будет реагировать на любую угрозу, добавил он. В том числе — с применением упреждающих мер.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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