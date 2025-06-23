Тайная свадьба после 14 лет одиночества: бывший муж Гагариной женился на своей ученице

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российский актёр Пётр Кислов (43 года) тайно женился на 24-летней Яне Зориной. Молодая супруга ранее была ученицей Кислова на курсах актёрского мастерства.

Как сообщает StarHit, молодожёны сейчас наслаждаются семейной жизнью в загородном доме. Кислов признался, что они мечтают о дочери, а сам актёр увлеченно занимается садом и готовкой.

Этот брак стал для Кислова первым за 14 лет холостяцкой жизни. Его предыдущий союз с певицей Полиной Гагариной продлился три года и завершился в 2010 году.

У бывших супругов есть 17-летний сын Андрей. Кислов пояснил, что их развод был связан с его частыми отъездами, а сейчас они общаются исключительно по вопросам сына.

Новость о свадьбе Кислова появилась на фоне слухов о возможном новом романе Гагариной. В начале июня источники сообщали о флирте певицы с её концертным директором Сергеем Сметаниным, хотя серьёзность этих отношений пока не ясна.

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