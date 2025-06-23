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Львы снова напали в Крыму: директор парка выбрался из клетки и потерял сознание

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Правда ТВ

В Крыму в сафари-парке "Тайган" львы напали на директора — Олега Зубкова. Всё произошло во время кормления.

Зубков сам смог выбраться из клетки, но после этого потерял сознание. Сейчас он в реанимации. Врачи решили оперировать его на месте. Состояние тяжёлое.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что изначально Зубкова планировали доставить в больницу.

Это не первый случай нападения в "Тайгане". Полгода назад хищники растерзали управляющую Леокадию Перевалову. А в 2021-м тигр укусил ребёнка — малышу ампутировали палец.

Парк считается крупнейшим питомником львов в Европе. На 30 гектарах живут 60 львов, 40 тигров и другие животные.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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