Рабочий день в России начал сокращаться — компании скидывают нагрузку вместо зарплаты

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Средняя длина рабочего дня в России сократилась.

В январе-марте 2025 года она составила 7 часов 32 минуты. Это на 4 минуты меньше, чем в начале 2024-го, сообщили в Росстате.

Аналитики объясняют: рынок труда меняется. Гибкий график, удалёнка и проектная работа стали нормой. Работодатели удерживают сотрудников не деньгами, а удобными условиями.

По данным hh. ru, 9% всех вакансий сейчас предлагают работу из дома. А 7% — гибкий график. В прошлом году таких было меньше.

Кроме того, растёт доля сотрудников с неполной занятостью. Их стало 3,5%, против 3,2% год назад.

Самые длинные смены — у рыбаков, медиков и шахтёров. Самые короткие — у работников водного транспорта и мебельных фабрик.

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