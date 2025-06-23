Семь невидимых бомбардировщиков: США ударили по Ирану, пока весь мир следил за ложным маршрутом

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Это произошло в ночь на воскресенье.
По данным The New York Times, операция прошла в два этапа. Одна группа бомбардировщиков B-2 вылетела в сторону Гуама — с включёнными транспондерами. Их маршрут был виден всем. Это отвлекающий манёвр.
А вторая группа из семи самолётов летела в сторону Ирана. С транспондерами — выключенными. И с полным боекомплектом. Так США ввели всех в заблуждение и нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану.
Президент Дональд Трамп говорит, что цель — уничтожение ядерных мощностей Тегерана. В Пентагоне уточнили: результат еще оценивают.
Иран обещает ответить. Россия уже осудила атаку, заявив о грубом нарушении международного права.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.