Загонят навсегда: Белый* объяснил страх возвращения в Россию через детскую аналогию

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Стендап-комик Руслан Белый* откровенно рассказал о причинах невозможности возвращения на родину.

В проекте "Давайте вместе сделаем шоу" артист признался, что опасается тюремного заключения при пересечении границы.

Белый иронично прокомментировал ситуацию: "Я могу жить где угодно, но не в России. Сюр!". Он провёл неожиданную параллель с детскими воспоминаниями, сравнив страх перед возвращением с тактикой ребёнка, избегающего дома, чтобы его "не загнали навсегда".

"Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: "Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!" У меня такая сейчас история с Россией", — пошутил Белый.

Юморист также коснулся финансовых аспектов эмиграции. Ещё в ноябре 2024 года он отмечал, что жизнь в Барселоне обходится значительно дороже московской — по его словам, цены в испанской столице превышают не только московские, но и берлинские показатели примерно в полтора раза.

Белый подчеркнул, что в Москве никогда не отслеживал расходы так пристально, как после переезда.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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