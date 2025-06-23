Мир на грани нефтяного шока: Иран грозит перекрыть Ормуз — США не спасутся

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если Иран закроет Ормузский пролив, это ударит по всем, включая США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверен — нас ждет глобальный нефтяной шок.

23 июня цена Brent на бирже в Лондоне подскочила выше 81 доллара. Это максимум с января. Фьючерсы выросли на 5%.

Накануне иранский депутат Эсмаил Косари заявил — пролив нужно закрыть. Но решение за высшим советом нацбезопасности страны.

Эксперты считают: последствия будут глобальными. Особенно пострадают Индия, Китай, Япония и Европа. Но и США не смогут остаться в стороне.

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