Мир на грани нефтяного шока: Иран грозит перекрыть Ормуз — США не спасутся

Если Иран закроет Ормузский пролив, это ударит по всем, включая США. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он уверен — нас ждет глобальный нефтяной шок.
23 июня цена Brent на бирже в Лондоне подскочила выше 81 доллара. Это максимум с января. Фьючерсы выросли на 5%.
Накануне иранский депутат Эсмаил Косари заявил — пролив нужно закрыть. Но решение за высшим советом нацбезопасности страны.
Эксперты считают: последствия будут глобальными. Особенно пострадают Индия, Китай, Япония и Европа. Но и США не смогут остаться в стороне.
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