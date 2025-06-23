В Абхазии недовольны нищими россиянами — министру пришлось срочно оправдываться

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Скандал в Абхазии. В соцсетях обсуждают заявление чиновницы Минтуризма Кристины Лакербая. Она пожаловалась, что в республику приезжает много небогатых туристов, а доходов от них мало.

Но министр туризма Астамур Логуа говорит: фразу вырвали из контекста. Он заявил "Апсныпресс", что в республике рады всем гостям. И это официальная позиция ведомства.

По словам министра, ролик в соцсетях показывает только часть сказанного. А на самом деле смысл был совсем другой.

Лакербая выступала 20 июня на круглом столе. Там обсуждали проблемы туристической отрасли. Именно там она и сказала о доступных билетах, дешёвом жилье и низких доходах.

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