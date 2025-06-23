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Агата Муцениеце ждёт ребёнка: трогательное признание актрисы

1:09
Правда ТВ

Актриса Агата Муцениеце положила конец многочисленным слухам, подтвердив, что ждёт ребенка.

Радостной новостью она поделилась в одной из социальных сетей, опубликовав серию тёплых фотографий.

На снимках Агата запечатлена вместе со своим женихом, музыкантом Петром Дрангой, и дочерью Мией. Во всех кадрах отчётливо виден аккуратный округлившийся животик актрисы, что стало неопровержимым подтверждением беременности.

Для Муцениеце это станет третьим ребёнком. Ранее в браке с актёром Павлом Прилучным она родила сына Тимофея и дочь Мию.

Поклонники искренне поздравляют актрису, заполняя комментарии восторженными сообщениями: "У меня мурашки, как я счастлива за вас!", "На фото прекрасно всё!", "Плачу от счастья!".

Одновременно с радостным событием напоминаем о продолжающейся непростой ситуации с опекой над старшим сыном Тимофеем. Несмотря на судебное решение в пользу матери, 12-летний подросток в настоящее время живёт с отцом и не общается с Агатой.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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