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Не помню, что происходило: Летучая рассказала о гипнозе цыганки, укравшей все её деньги

1:03
Правда ТВ

Телеведущая Елена Летучая раскрыла детали мистического происшествия в эфире "Шоу Воли". Она рассказала, как стала жертвой мошенницы-цыганки, предположительно применившей гипноз.

Она призналась, что однажды к ней подошла цыганка и заговорила.

"Дальше я не помню, что происходило. Очнулась, когда отдавала ей все деньги — даже те, что одолжила у приятеля", — отметила ведущая "Ревизорро".

На вопрос Павла Воли о реальности гипноза Летучая ответила утвердительно, признав, что этот случай заставил её поверить в подобные методы воздействия.

В том же интервью Елена вспомнила другой необычный опыт — участие в сеансе Анатолия Кашпировского во время съёмок проекта.

Ведущая, надеявшаяся излечиться от аллергии, оказалась в первом ряду и пыталась активно участвовать, но её несколько раз выводила охрана. По словам Летучей, сам Кашпировский оказывал ей повышенное внимание.

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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