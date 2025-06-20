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Нерукопожатная и лицемерная: жену Петросяна обвинили в изоляции артиста

1:00
Правда ТВ

Продюсер Сергей Дворцов публично обвинил Татьяну Брухунову, жену Евгения Петросяна, в разрушении репутации артиста и его изоляции от шоу-бизнеса.

В интервью "Страстям" Дворцов заявил, что Брухунову не уважают в светских кругах из-за скандального поведения. По его словам, репутация у женщины нерукопожатная.

"Она отделила Евгения Вагановича от всех, забрала внимание на себя. Это лживый, лицемерный человек — в бомонде о ней крайне негативное мнение", — заявил продюсер.

Дворцов убеждён, что супруга 79-летнего юмориста контролирует его финансы и мешает уходу на пенсию. Продюсер считает, что Брухунова преследует корыстные цели. 

При этом сама Брухунова демонстрирует равнодушие к критике. Недавно в блоге она прокомментировала волну сообщений "сочувствующих" и заверила, что её не задевают слова хейтеров.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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