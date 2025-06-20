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Это была бы катастрофа: в Кремле резко ответили на слухи о ядерном ударе по Ирану

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Правда ТВ

Сообщения о возможном ударе США по Ирану обсуждают во всём мире. В центре внимания — подземный объект в Фордо, где, как считают, обогащают уран.

Журналистка Fox News утверждает: Белый дом не исключает применение тактического ядерного оружия. Цель — ядерный объект в Иране.

Газета Times of Israel пишет, что Дональд Трамп сообщил премьеру Израиля Нетаньяху о возможной атаке. Якобы израильская армия не справится сама.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это всё спекуляциями. Он отметил, что "такое развитие событий было бы катастрофическим".

Песков добавил: "Комментарий по каждой спекуляции невозможен. Их сейчас слишком много".

Официального подтверждения со стороны США пока нет.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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