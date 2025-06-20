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Умойте и избейте: Гордон пообещала расправу над собой при звёздной болезни как у Шамана

1:08
Правда ТВ

Телеведущая и певица Екатерина Гордон жёстко раскритиковала поведение коллеги — певца Шамана — в эфире программы "В гостях у Ханги".

Она обвинила артиста в "звёздной болезни", указав на его эпатажные выходки и высокие гонорары за выступления в регионах.

По словам Гордон, её возмущают как сценические жесты Шамана (целование плеч, разрывание рубашек, заявления об отсутствии нижнего белья), так и его финансовые запросы.

Ведущая добавила провокационное заявление и о себе.

"Тоже звездянка какая-то! Если меня понесёт, если вдруг у меня отъедет крыша и я стану вот так себя вести — умойте меня холодной водой и избейте", — заявила Гордон, подчеркнув, что подобное поведение считает недопустимым.

Критика Гордон стала ответом на растущее внимание к сценическому образу Шамана, который сочетает патриотические тексты с откровенным эпатажем. Ранее артист признавался, что его гонорары за концерты действительно достигают миллионов рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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