Страховка на 90 миллионов: почему Киркоров остался без защиты?

Продюсер Алина Красная сообщила, что у Филиппа Киркорова истёк срок действия страховки жизни, на которую он потратил 90 миллионов рублей.
Страховка была оформлена ещё десять лет назад и по неизвестным причинам не была продлена. Однако недавний инцидент на концерте в Санкт-Петербурге, где Киркоров получил серьёзные ожоги, может изменить его решение.
В разговоре с kp.ru, Красная предположила, что певец может застраховать не только руки, но и свой голос после этого случая.
Страхование жизни среди звёзд — распространённая практика. Например, Ольга Бузова застраховала свою жизнь на крупную сумму, учитывая участие в экстремальных проектах.
Дима Билан также застраховал свой голос после "Евровидения-2006", отмечая сложность получения выплаты из-за множества условий и необходимости доказывать причины потери голоса.
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