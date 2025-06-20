Страховка на 90 миллионов: почему Киркоров остался без защиты?

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер Алина Красная сообщила, что у Филиппа Киркорова истёк срок действия страховки жизни, на которую он потратил 90 миллионов рублей.

Страховка была оформлена ещё десять лет назад и по неизвестным причинам не была продлена. Однако недавний инцидент на концерте в Санкт-Петербурге, где Киркоров получил серьёзные ожоги, может изменить его решение.

В разговоре с kp.ru, Красная предположила, что певец может застраховать не только руки, но и свой голос после этого случая.

Страхование жизни среди звёзд — распространённая практика. Например, Ольга Бузова застраховала свою жизнь на крупную сумму, учитывая участие в экстремальных проектах.

Дима Билан также застраховал свой голос после "Евровидения-2006", отмечая сложность получения выплаты из-за множества условий и необходимости доказывать причины потери голоса.

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