Прохор Шаляпин против Виктора Дробыша: кто кого перелает в басне о Слоне и Моське?

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певец Прохор Шаляпин публично ответил на колкое заявление продюсера Виктора Дробыша, который в ходе затяжного конфликта сравнил их отношения с басней Крылова "Слон и Моська", отведя себе роль "Слона".

Поводом стала переписка Дробыша в чате "фабрикантов", где он иронично высказался о Шаляпине. Певец, признавшийся StarHit, что едва "не полез в драку", теперь выбрал ироничный тон.

"Ну хорошо, я Моська. Зачем вы обо мне тогда говорите, о недостойной Моське? Не надо, пожалуйста, живите своей жизнью. Если вы Слон, так в слонярне и сидите там своей", — заявил Шаляпин.

Он подчеркнул, что сам никого не вспоминает и не осуждает, так как относится ко всем с добротой. Тем самым Шаляпин призвал продюсера оставить его в покое.

Конфликт длится с 2010-х годов, когда Дробыш участвовал в продюсировании Шаляпина на "Фабрике звёзд". Продюсер не раз заявлял, что артист променял музыку на скандалы и ток-шоу, назвав его "мумией, которую откопал".

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