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Муж не сделал — значит в сад: Оскар Кучера встал на защиту скандального Гогунского

Правда ТВ

Телеведущий Оскар Кучера публично поддержал актёра Виталия Гогунского, чьи резкие высказывания о женщинах вызвали волну критики.

На шоу Алены Жигаловой Кучера заявил, что слова его коллеги о том, что женщина якобы не имеет права находиться при мужчине в плохом настроении, были искажены и вырваны из контекста.

Кучера предложил иную трактовку.

"Виталик сказал очень правильную вещь: "А если нет, то в сад… такого мужа. Значит муж не сделал так, чтобы у жены было хорошее настроение"", — с юмором отметил он.

Ведущий подчеркнул, что мужчина должен нести ответственность за эмоциональное состояние партнёрши.

При этом Кучера уточнил, что у его супруги Юлии "настроение бывает разное, и она имеет на это право", но посоветовал мужчинам не выбирать ту женщину, у которой "всегда плохое настроение".

Жигалова иронично отреагировала на слова гостя и назвала его "последователем Гогунского".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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