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Младенцам — грудное, не маркетинг: в Госдуме готовят жёсткий запрет для роддомов

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Правда ТВ

В Госдуме хотят запретить производителям детских смесей продвигать свою продукцию в роддомах. Об этом рассказала депутат Татьяна Буцкая. По её словам, фармкомпании до сих пор "с ноги заходят" в роддома и раздают смеси как подарки.

Мамы, получив такой "подарок", уверены, что он рекомендован врачами. А дальше — тратят по 40 тысяч в месяц на ту же смесь. Буцкая уверена: грудное молоко полезнее, а смеси могут приводить к ожирению, диабету и даже иметь связь с аутизмом.

Раньше такую практику уже убрали из поликлиник и больниц. Остались только роддома. Решить вопрос, по мнению депутата, можно только федеральным законом. И он уже готовится.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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