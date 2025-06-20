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Беременность или нет? Жена Янковского раскрыла правду об округлившемся животе

1:02
Правда ТВ

Диана Пожарская, жена актёра Ивана Янковского, публично опровергла слухи о своей второй беременности.

Поводом для домыслов стала опубликованная актрисой фотография, на которой складки платья и ветер визуально создали эффект округлившегося живота.

Пожарская отреагировала на поток поздравлений от подписчиков, записав видео. В ролике она продемонстрировала фигуру со всех ракурсов, наглядно показав отсутствие изменений.

"Ветерок ничего не надул. Ещё нет. Для самых волнующихся", — иронично прокомментировала 33-летняя актриса в соцсети, объяснив, что съёмка проходила на улице при сильном ветре.

Напомним, что Диана Пожарская и Иван Янковский поженились в 2021 году. В этом браке у пары родился сын Олег. Слухи о возможном пополнении семьи возникают регулярно, однако на этот раз актриса оперативно пресекла домыслы.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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